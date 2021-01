Merijn Zeeman opgetogen met nieuw contract Wout van Aert: "Hij is een grote smaakmaker en iemand die de sport leuker maakt om naar te kijken"

Het wielernieuws van de dag is uiteraard de contractverlenging van Wout van Aert. Bij Jumbo-Visma reageren ze uiteraard opgetogen op het nieuws. Merijn Zeeman had lovende woorden voor onze landgenoot.

De reactie van de sportief manager staat te lezen op de website van Jumbo-Visma. "Het is fantastisch nieuws voor onze ploeg en de sponsors. Van Aert is een grote smaakmaker en iemand die de sport leuker maakt om naar te kijken", aldus Zeeman.

"We zijn trots op het feit dat hij nog enkele jaren in het geel-zwart zal rijden. Voor ons als trainers is het geweldig om met zo'n persoonlijkheid te mogen werken en we zijn dankbaar voor het vertrouwen dat hij ons geeft", legde de sportief manager van Jumbo-Visma uit.