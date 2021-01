Patrick Lefevere na één jaar Anderlecht: "Ik ben verleid" en "Geschrokken door de reacties"

Patrick Lefevere is ondertussen een volledig jaar als onafhankelijke in de raad van bestuur van Anderlecht aan het zetelen. "Ik ben verrast door de reacties", komt hij er nu op terug.

"Ik ben verleid door Marc Coucke en Wouter Vandenhaute. Ik ben geschrokken van de reacties van de mensen. Dat nieuws werd heel negatief onthaald, heel anders dan in de koers", klonk het in De Tribune.

Clubkleuren

"Ik ben veel op Anderlecht geweest in het vergeten omdat ik opkeek naar het werk van Verschueren, maar ik ben ook in Gent of Brugge geweest."

"Blijkbaar ben je in het voetbal nooit gewoon voetbal, maar heeft iedereen een specifieke kleur. Je bent mauve, of rood of blauw ..."