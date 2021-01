Richard Plugge laat zich uit over contractverlenging Wout van Aert: "Hij is de huidige nummer drie van de wereld"

Deze ochtend kwam het langverwachte nieuws naar buiten van Wout van Aert. Onze landgenoot heeft zijn contract met drie jaar verlengd bij Jumbo-Visma. Uiteraard zijn ze daar bij de Nederlandse wielerformatie zeer tevreden over.

Wout van Aert blijft langer bij Jumbo-Visma. Het contract liep normaal af aan het einde van dit seizoen, maar het contract werd met drie jaar verlengd. Daardoor ligt van Aert al zeker tot en met 2024 onder contract bij Jumbo-Visma.

Richard Plugge, algemeen directeur van de ploeg, is uiteraard zeer tevreden. "Wout is één van de grote namen in het wielrennen. Hij is de huidige nummer drie van de wereld en het was belangrijk om hem te houden. Zijn intentie was al vanaf het begin om bij te tekenen. De details hebben wat tijd gekost, maar ik ben blij dat hij bij ons blijft", aldus Plugge op de website van Jumbo-Visma.