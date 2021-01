Wout Van Aert 2024: maakte Belgische topper de juiste keuze met oog op al zijn doelen?

De kogel is door de kerk. Wout Van Aert koos voor een verlengd verblijf bij het team dat hem groot maakte: Jumbo-Visma. Is dat nu een goede of een slechte zaak voor het wielrennen en voor Van Aert zelf?

Om te beginnen: er zijn heel veel redenen voor Van Aert om bij Jumbo-Visma te blijven. Hij zit er in een warm nest en kreeg de voorbije jaren heel veel vrijheid om te crossen, om zijn klassiekers uit te kiezen en om lekker te rijden waar en wat hij wilde - ook toen hij nog niet de wereldtopper op de weg was die hij ondertussen is.

Bovendien is het duidelijk dat het qua begeleiding allemaal top is bij het Nederlandse team, dat ondertussen ook tot de wereldtop mag worden gerekend. In 2020 waren ze in de breedte misschien zelfs het sterkste team van allemaal. Ook dat speelt mee: waarom naar Ineos gaan als je het gevoel hebt dat Jumbo-Visma het eigenlijk heeft overgenomen bijvoorbeeld.

In de voorwaarden van zijn nieuwe contract zal naast een fikse loonsverhoging - ook op dat gebied zijn er weinig teams die dieper in de buidel kunnen tasten dan Jumbo-Visma gezien de kwaliteiten en het budget van het team - een en ander geschreven zijn over die vrijheid en begeleiding.

Verandering van spijs doet misschien wel eten, maar Van Aert is niet enkel een papa geworden, hij komt ook echt helemaal tot wasdom. En dan zit je ook maar beter in een groep waar je zeker bent van een goed gevoel - daar kan hij de volgende jaren vanop aan.

Groen, groen, truien zo groen?

Rest de vraag: gaat Van Aert altijd en overal zijn volledig potentieel kunnen en mogen laten zien? In de massasprints van de Tour de France kon hij al meer ritten hebben gekaapt als hij niet aan teamorders was gebonden.

Eventuele ambities voor een groene trui lijken alvast voor 2021 vanuit een werkende positie de koelkast in te mogen. Al is de kanttekening meteen: is Van Aert daar even hard mee bezig als de buitenwereld? Wie meerdere klassiekers wint, etappes kaapt in de Tour en medailles pakt op een WK in diverse disciplines is misschien ook daarmee al tevreden?

Tokio en daarna?

We zijn er echter van overtuigd: nadat in 2021 ook Tokio een belangrijk doel zal worden - een medaille hoort ook in de tijdrit zeker tot de mogelijkheden - zal ook daarover nu al gesproken zijn als hij het wil (en ook als hij het niet wil).

Van Aert is nu 26, aan het einde van zijn contract dus ook nog 'maar' 30. Wie weet waar hij dan staat en welke doelen hij daarna nog kan en mag stellen. Dit vierjarig contract geeft in ieder geval extra rust. En dat kan in Oostende al meteen opleveren, wie weet.