📷 Oliver Naesen en Greg Van Avermaet gaan materiaal testen op de kasseien

Voor Oliver Naesen en Greg Van Avermaet worden de voorjaarsklassiekers dit jaar weer de grote doelen. Deze keer zullen ze deze wedstrijden rijden als ploegmaats. AG2R gaat zich meer toeleggen op de klassiekers, het blijft wat dat betreft niet enkel bij woorden.

AG2R is immers al eens het materiaal voor het nieuwe seizoen gaan testen. De plek die het Franse team hiervoor uitkoos? Kasseistroken die de renners straks ook in competitie moeten op rijden. Uiteraard waren ook specialisten Oliver Naesen en Greg Van Avermaet van de partij.

Door de regenval waren het ook lastige omstandigheden om in te rijden. Dat maakte het al helemaal ideaal voor een test van het materiaal, om te zien of het daar wel tegen bestand is. De AG2R-renners rijden op BMC-fietsen en op banden van Pirelli.

AG2R zette alvast enkele foto's op zijn Twitteraccount van de testing van het materiaal. De uitdrukkingen op de gezichten van Naesen en Van Avermaet doen het beste verhopen.