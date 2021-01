Is het parcours in Oostende meer gemaakt voor Wout? "Ik lig er niet wakker van"

Mathieu van der Poel heeft de verkenning van het parcours achter de rug en ligt niet wakker van het feit dat dit parcours op het lijf van van Aert geschreven zou zijn.

Hij is vooral blij dat het een technische cross zal worden. "Ik las ze ook wel op Twitter, de krantencommentaren”, zegt van der Poel bij Sporza. “Deze omloop zou meer aanleunen bij de mogelijkheden van Wout, is geen speeltuin voor mij. Ik lig er niet wakker van. En al zeker niet meer na deze verkenning. Het parcours heeft me zeer aangenaam verrast. Er zit alvast geen moddercross aan te komen. Eerder een zandgevecht. Altijd leuk, op techniek.”

Het deel op het strand blijft iets bijzonders in de jacht naar de wereldtitel. “Enorm lastig, die strandzone. Vlak nadat je van de brug naar beneden komt gedonderd, wacht een spectaculair stuk. Razendsnel. Daar wil ik geen fout maken. Niemand, denk ik. Vooral op de stroken richting dijk en terug naar de brug zal het verschil worden gemaakt. Zwaar zand, waar voorlopig geen sporen worden getrokken en je je dus puur op de ‘power’ doorheen moet stoempen. Mogelijk wordt het zelfs een looppassage.”

Het lijkt er wel op dat de zandstroken het verschil kunnen maken. “Moeilijk te zeggen wie van ons twee, Wout of ik, hier in het voordeel is. Het zand en de brug lijken iets meer op zijn maat, maar zijn zeker geen nadeel voor mij. Het rare is: je kan in één goeie zandstrook twintig seconden wegrijden maar de ronde nadien kan je er ook twintig verliezen. Rustig blijven in zo’n geval, is de boodschap.”