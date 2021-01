Annemarie Worst rijdt beste cross van het seizoen maar betreurt contact: "Ik ben er niet blij mee, het kost me de titel"

Drie Nederlandse dames op het podium? Ja, tuurlijk. Dat Annemarie Worst bij die drie zou horen, hadden echter weinigen verwacht. Worst is bezig aan een veel minder seizoen, maar haalde op het WK wel haar beste niveau. Enkel zonde dat ze na contact met Brand onderuit ging in de laatste ronde.

Was er een plek waar Lucinda Brand het verschil kon maken? "Ik weet niet of ze wel ergens een verschil gemaakt heeft. We reden op hetzelfde niveau. Het moeilijkste deel was de afdaling voor de brug. Dat was het zwaarste. Je kiest voor een bandtype om goed door het zand mee te rijden. Dan is het moeillijker om door de glibberige modderstroken te rijden."

Het veelbesproken item was natuurlijk het moment waarop Worst en Brand contact maakte. Worst schoof vervolgens onderuit, Brand snelde naar de wereldtitel. "Ik ben er niet blij mee. Je moet geen contact maken tijdens de race. Ik weet niet of het onbewust was... Het kan gebeuren, maar het moet niet gebeuren in het laatste deel van de race. Het kost me de titel."

TERUGGEKEERD NA VALPARTIJEN

Over haar eigen prestatie was Worst uiteraard meer dan tevreden. "Ik ben een paar keer gevallen en keerde elke keer terug. Ik was sterk. Ik heb een beter gevoel dan vorig jaar. Toen was ik één van de favorieten, nu werd er meer verwacht van de andere meiden. Dat is een heel verschil. Ik ben blij met zilver, maar ik was weer dicht bij goud. Niemand verwachtte dit."

GOED GETRAIND

Wel was ze er zelf van overtuigd dat ze kon wedijveren met Brand, Betsema en Alvarado. "Ik had best goed getraind voor het WK. De vorm was goed, maar het kwam er telkens niet uit. Ik ben blij dat het er uitgekomen is in de belangrijkste cross van het seizoen."