Winnaar Parijs-Tours blijft langer een ploegmaat van Benoot: "Gemakkelijke beslissing om te nemen"

DSM, de ploeg van Tiesj Benoot, gaat langer door met één van zijn jongere talenten. Vorig jaar was Casper Pedersen nog winnaar van Parijs-Tours. De Deen wil de komende jaren nog beter worden en is akkoord om dat na te streven met DSM.

Casper Pedersen is één van die jonge Deense renners in het peloton. Hij rijdt sinds 2019 voor Sunweb. Twee jaar na zijn komst veranderde de ploeg van naam. Ook als renner van Team DSM voelt Pedersen zich in zijn sas. Hij heeft bijgetekend tot het einde van 2022.

PROGRESSIE

"Een belangrijke reden waarom ik naar de ploeg gekomen ben, is de professionele aanpak en omdat ze met jongere renners werkt. Mijn doel is nog altijd om de best mogelijke renner te worden", verzekert Pedersen. "Mijn progressie in de laatste twee jaar ging in de goede richting."

Zaak dus om die positieve ontwikkeling aan te houden. "Ik voel me comfortabel rond de renners en de staf. Verlengen was een gemakkelijke beslissing om te nemen. Ik geloof dat ik kan blijven beter worden en grootse dingen kan bereiken met het team."