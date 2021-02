Ryszard Szurkowski op 75-jarige leeftijd overleden: "De beste Poolse wielrenner aller tijden"

Ryszard Szurkowski is overleden. Michal Kwiatkowski nam op Twitter afscheid van de oud-wielrenner. "Legende. De beste Poolse wielrenner aller tijden. Ryszard Szurkowski 1946-2021. RIP", aldus Kwiatkowski.

Legend. The best Polish rider of all times. Ryszard Szurkowski 1946-2021. RIP pic.twitter.com/UirAxsxLl4