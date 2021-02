Na Froome nog een criticaster van schijfremmen: "Ze zijn gevaarlijker dan velgremmen"

De schijfremmen hebben een opmars gemaakt in de fietswereld, zelfs tot in de koers. Het is een evolutie die niet tegen te houden lijkt, al zijn zeker niet alle profrenners er positief over. Chris Froome uitte al zijn twijfel en ook de jonge Amerikaan Jorgenson is geen fan.

Chris Froome postte recent een filmpje on line met zijn visie op zijn nieuwe fiets, de OSTRO VAM. In plaats van het door sponsors ingegeven praatje dat dan vaak te horen is, erkende Froome eerlijk dat hij niet honderd procent overtuigd is van het voordeel van schijfremmern. Froome zal dit jaar voor het eerst in zijn carrière gebruik maken van schijfremmen.

Hij is natuurlijk ook één van de mannen die al lang meedraait in de wielersport. Met Matteo Jorgenson is ook één van de youngsters in het profpeloton geen voorstander van deze vorm van schijfremmen. "Ze zijn zeker gevaarlijker dan velgremmen", zegt de 21-jarige Movistar-renner aan Cyclingnews. "Ze kunnen schade berokkenen als ze op een bepaalde manier een renner raken, het hangt af van de manier waarop."

NARE ERVARING VOOR JORGENSON

Het mag niet verbazen dat Jorgenson tegenstander is van deze vorm van innovatie. In 2019 kwam hij tijdens Parijs-Roubaix voor beloften zelf bij een valpartij in contact met schijfremmen. Het gevolg was dat hij in het ziekenhuis geopereerd moest worden aan zijn rechterbeen."