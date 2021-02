Blijft Aimé De Gendt stappen zetten? "Op hoogtestage met Bakelants" en "Tussen Omloop en Amstel op mijn best zijn"

De jongste jaren laat Aimé De Gendt zich steeds meer gelden in de klassiekers. Wellicht kunt u nog wel zijn aanval op de Poggio in Milaan-Sanremo voor de geest halen. Blijft De Gendt stappen zetten in de goede richting in het klassieke werk? Dat is alvast wel de bedoeling.

"Zowel het team als mezelf dragen de voorjaarsklassiekers in het hart. De weken tussen de Omloop het Nieuwsblad en Parijs-Roubaix of de Amstel Gold Race is de periode waarin ik op mijn best wil zijn", verwoordt De Gendt zijn ambitie voor 2021. "Vanaf de Omloop willen we met de ploeg dus het hoogst haalbare bereiken."

Er is ook goed nagedacht over hoe dat best aan te pakken. "Ik zal wedstrijd na wedstrijd het uiterste geven, zowel voor mezelf als voor mijn ploegmaten. Vorig najaar trok ik voor het eerst op hoogtestage en dat is me enorm goed bevallen. Daarom heb ik ervoor gekozen om begin februari, tussen de twee collectieve trainingskampen met het team in Alicante door, samen met Jan Bakelants een hoogtestage in te lassen."

HOPEN OP TOURSELECTIE

En wat na het voorjaar? Heeft het seizoen dan nog iets voor hem in petto? "Na de klassiekers richt ik me op de Ronde van Frankrijk, waar ik hopelijk voor een tweede keer met Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux als vrijbuiter aan de start mag komen."