Giro-ticket is beloning voor Basso en Contador: "Onze stempel drukken" en "Basis leggen voor ambities in de toekomst"

De ploeg van Ivan Basso en Alberto Contador is naam aan het maken. In elk geval heeft Eolo-Kometa in zijn eerste jaar als ProTeam een wildcard gekregen voor de Giro, de Tirreno en de Strade Bianche. Vooral de wildcard voor de Giro spreekt tot de verbeelding.

Ivan Basso maakt van de Giro nu de topprioriteit, zo geeft de sportief manager aan op de site van de ploeg. "Elke koers was belangrijk voor ons, maar nu is het duidelijk dat de Giro het grote doel van het jaar is. Dit is onze eerste grote ronde. We moeten realistisch zijn, maar we willen met Eolo-Kometa onze stempel drukken. Onze deelname moet de basis leggen voor ambities in de toekomst. Ik kan niet wachten om te starten in Turijn."

MOEILIJK TE VATTEN

Fran Contador, de broer en voormalig manager van Alberto Contador, is de algemeen directeur van het team. "Vanaf de start van ons project was het doel om te vechten om in de Giro te geraken. Dat zou niet gemakkelijk zijn, want er was veel concurrentie voor de wildcards. Deelnemen aan de Giro van 2021 na dit project te hebben opgestart in 2013, ik kan het moeilijk vatten."

Aan de zijde van zijn broer mocht Fran de Ronde van Italië reeds beleven toen die nog koerste. "Ik heb de Giro meegemaakt als manager van Alberto en dat leek al een onvergetelijke ervaring. Nu staan we er zelf, met ons eigen team."