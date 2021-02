Hilaire gaat zijn renners waarschuwen voor bepaald punt: selecties voor het openingsweekend bekend

In hun eerste jaar in de WorldTour willen de troepen van Hilaire in het Vlaamse openingsweekend zeker een goede beurt maken. Ook bij Intermarché-Wanty-Gobert zijn de selecties voor de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne rond en zijn er reeds lessen getrokken.

Hilaire Van der Schueren was er woensdag bij toen de renners zich begaven op de wegen van de Omloop. "De verkenning van het parcours van de Omloop het Nieuwsblad leerde me dat er aanstaande zaterdag tussen de hellingen en kasseistroken door een beslissing kan vallen. Ik heb al een punt in gedachten waarvoor ik onze renners zal waarschuwen", kondigt de sportdirecteur aan.

© photonews

In de Omloop is het in principe aan Aimé De Gendt om ver te geraken. "Ondanks het feit dat hij nog geen wedstrijd achter de kiezen heeft, ben ik er zeker van dat hij genoeg kilometers in de benen heeft om een rol te kunnen spelen. Hij gaf me een erg scherpe indruk." De andere renners aan de start van de Omloop zijn Koch, Pasqualon, Van der Hoorn, Boy van Poppel, Vanspeybrouck en Vliegen.

Een dag later verschijnen twee andere pionnen aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne. Daar doet ook Ludwig De Winter mee, in tegenstelling tot Aimé De Gendt. Het is ook een wedstrijd die Danny van Poppel moet liggen. Loïc Vliegen ruimt plaats voor de Nederlander.