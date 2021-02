Wellens zeker dat hij goede benen zal hebben en mist Kevin De Weert bij Lotto Soudal

Na zijn eindzege in de Ster van Bessèges is Tim Wellens één van de grote favorieten in de Omloop. Hij is alleszins niet van plan om verstoppertje te spelen: knap. Een zege in het Vlaamse openingsweekend zou ook een ferme opsteker zijn voor Lotto na alle veranderingen die werden doorgevoerd.

Tim Wellens schuwt de favorietenrol voor de wedstrijd van zaterdag niet in zijn gesprek met HLN. "Ik moet het niet onder stoelen of banken steken dat ik ambitie heb voor de Omloop. Ik weet dat ik goede benen zal hebben", blikt Wellens met vertrouwen vooruit. Ik ben fier op mijn palmares Komt er een groots moment aan in zijn carrière? "Ik krijg altijd de vraag of het niet tijd wordt om een grote koers te winnen. Ik vind dat ik al mooie koersen heb gewonnen: de Brabantse Pijl, de Grand Prix Montréal, de Tour de Wallonie. Natuurlijk zou ik graag eens een rit winnen in de Tour, een klassieker winnen in België. Maar ik ben heel tevreden en ik ben fier op mijn palmares." Wellens heeft ook de grote ommezwaai meegemaakt bij Lotto Soudal. Zelfs al verschillende forse veranderingen. Ook voor hem was dat niet gemakkelijk. Vooral het vertrek van één bepaald persoon is volgens hem een spijtige zaak. "Wat ik jammer vind, is dat Kevin De Weert er niet meer is. Het is erg moeilijk om hem te vervangen. Hij was echt met zijn vak bezig."