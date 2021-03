Intermarché-Wanty Gobert schuift enkele mannen voor Le Samyn naar voren

Intermarché-Wanty Gobert heeft met Aimé De Gendt een renner die het in het verleden goed deed in Le Samyn. Hij werd al twee keer tweede.

En dus wil hij meer. "Het zou fijn zijn als ik er eindelijk eens kan winnen", aldus De Gendt. "Le Samyn is een koers waar ik heel veel van houd. Dokkeren over die kasseien, vaak nog in slecht weer. Op de één of andere manier ligt me dat goed. Ik hoop dat ik die koers eens kan winnen, ze is toch alleszins met stip aangeduid."

Ook snelle jongens Andrea Pasqualon en Danny van Poppel krijgen de nodige kansen dinsdag. "Langs de ene kant zouden de weersomstandigheden ervoor kunnen zorgen dat het peloton lang gegroepeerd blijft en dat er met een ruime groep gesprint wordt", stelt ploegleider Frédéric Amorison in een bericht van de ploeg. "Langs de andere kant is het plateau renners aan de start nog nooit zo hoog van kwaliteit geweest. Ik zie dus twee mogelijkheden: sterke renners zullen hun offensief al vroeg in de wedstrijd inzetten, of snelle renners kunnen bij deze omstandigheden hopen dat er weinig scheuren vallen.”

Een tactisch plannetje ligt al klaar. “We zullen met Aimé De Gendt dus moeten anticiperen en hopen dat hij met een groep van een tiental renners in de finale terechtkomt. Gezien zijn resultaten in deze GP Samyn de voorbije jaren en zijn prestatie in de Omloop het Nieuwsblad vorige zaterdag is hij onze nummer één."