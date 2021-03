Ook andere aanpak loont voor Deceuninck-Quick.Step, Bennett dankbaar: "Je ziet nooit aan hem dat hij stress heeft"

Het was weer een uitmuntende sprint van Sam Bennett, waarmee hij in Parijs-Nice andere sprinters ruimschoots het nakijken gaf. In de aanloop naar de sprint pakte zijn team het iets anders aan dan het gewoon is. Ook deze manier blijkt dus te werken.

Sam Bennett was op zijn hoede voor de laatste paar hectometers in deze openingsetappe. "De jongens deden alweer fantastisch werk. We geraakten een beetje ingesloten in de laatste vijftien kilometer. Het was een chaotische sprint. De laatste 500 meter was er ook een wegversmalling. Dat maakte het tricky."

Het was niet echt het gebruikelijke treintje van Deceuninck-Quick.Step dat we in volle sprint zagen. Bennett legt uit. "Het plan was in plaats van een volle leadout te doen van 200-250 meter om mij af te zetten in het wiel. Dat hebben de ploegmaats dus gedaan, met één kilometer te gaan."

Voor één renner in het bijzonder kan Bennett niet anders dan zijn bewondering uitspreken. "Michael Mørkøv bleef weer zo kalm. Je ziet nooit aan hem dat hij stress heeft", lacht de Ierse ritwinnaar. "Het volledige team heeft het weer schitterend gedaan.Ik was bezorgd dat de benen er niet meer zouden zijn in de sprint, maar die voelden nog goed."

Opnieuw succes op Franse bodem dus. Daar heeft Bennett wel ervaring mee na zijn succesvolle Tour van vorig jaar. Frankrijk ligt hem. "Ja, daar worden alle grote koersen gereden, zeker?"