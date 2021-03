Vier Belgen met Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux naar Tirreno-Adriatico

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux trekt met Jan Hirt als kopman naar Tirreno-Adriatico, die van 10 tot 16 maart gereden wordt. Vier Belgen vergezellen hem.

De Tsjech krijgt met Jan Bakelants, Aimé De Gendt, Loïc Vliegen en Pieter Vanspeybrouck vier Belgen mee.

"Het is de eerste keer dat Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux naar de Tirreno-Adriatico trekt", zegt sportdirecteur Valerio Piva. "We hebben in de voorbije Italiaanse klassiekers gezien dat we in de finales niet met de grote kanonnen kunnen rivaliseren en moeten dus anticiperen om dit te bereiken. We moeten gebruik maken van het feit dat er in een etappewedstrijd door de favorieten voor eindwinst iets meer ruimte gegeven wordt om zo dicht mogelijk bij ritwinst te komen."

"Onze meest explosieve renners, Andrea Pasqualon, Lorenzo Rota en Loïc Vliegen, zijn in goede vorm en krijgen enkele ritten op hun maat voorgeschoteld. Daarbij denk ik aan de eerste sprintersrit, de tweede etappe met een heuvelachtige finale en de derde dag waarbij vlakke wegen ontbreken. Ook in de vijfde en zesde zware ritten met korte en steile hellingen zie ik voor hen mogelijkheden. In de vierde bergrit kunnen we een nieuwe evaluatie maken van de opbouw van onze klassementsrenner Jan Hirt richting de Ronde van Italië."

Selectie: Jan Bakelants (Bel), Aimé De Gendt (Bel), Jan Hirt (Tsj), Andrea Pasqualon (Ita), Lorenzo Rota (Ita), Pieter Vanspeybrouck (Bel) en Loïc Vliegen (Bel).