Klassementsrenners zijn aan zet in Parijs-Nice met eerste aankomst bergop

De klassementsrenners zijn aan zet in de vierde etappe van Parijs-Nice. Er staat namelijk een zware bergetappe op het programma met zes beklimmingen van tweede categorie en een slotklim van eerste categorie.

De vierde etappe in Parijs-Nice belooft voor vuurwerk te zorgen. De renners krijgen een zware bergetappe voorgeschoteld, want over een parcours van 187,5 kilometer zal het peloton onderweg over zes beklimmingen van tweede categorie moeten.

Het is nog niet alles, want na deze beklimmingen volgt nog een zware slotklim van eerste categorie. De slotklim is 7,3 km lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 6,0%. Zet Roglic hier Parijs-Nice meteen naar zijn hand? Antwoord deze namiddag.