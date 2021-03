Leider Van Aert sluit strijd tussen Grote Drie niet uit: "Ik denk dat het parcours zich wel daartoe leent"

Wout van Aert is als leider in Tirreno-Adriatico in het blauw van start gegaan. De verwachting is dat die trui ook aan de aankomst in Chiusdino op de eerste rijen zal opduiken. In de tweede rit moeten Van Aert en de andere groten uit het klassieke werk ook hun ding kunnen doen.

Van Aert stond voor aanvang van de rit onder andere Sporza te woord. Of hij al gehecht is aan de leiderstrui in de Tirreno? "Dat zou wat snel zijn, maar hij is wel mooi natuurlijk", aldus Van Aert. De verwachtingen dan voor de tweede etappe. "Het is de eerste zwaardere rit. De laatste vijftig kilometer zijn wel echt pittig. Het gaat veel op en af en het is draaien en keren." Ik denk wel dat het een moeilijke rit is Van Aert ziet het uitdraaien op een spurt van een gereduceerde groep met favorieten. "De sprint zelf is ook lastig natuurlijk, dus ik denk dat het wel een moeilijke rit is. Ik verwacht sowieso een sprint. Het hangt er een beetje van af hoe groot de groep nog zal zijn." Velen hopen op nog maar eens een onderonsje tussen 'De Grote Drie': Van Aert zelf, Van der Poel en Alaphilippe. "Ik denk dat het parcours zich wel daartoe leent. De klimmen zijn net niet lang of lastig genoeg om ons te lossen, denk ik. In principe moet dit wel de klassieke types liggen."