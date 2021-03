Prudhomme komt met wat bijzonder nieuws over de Tour de France

Christian Prudhomme, de grote baas van de Tour de France, zit zelf nog met heel veel vraagtekens, maar toch kan hij ook enkele nieuwtjes meegeven.

Over één ding is hij alvast zeker. De startdatum staat niet ter discussie. “Er is ook geen enkele reden om te geloven dat de Tour niet op de voorziene datum van 26 juni van start gaat in Brest”, klinkt het.

Met gesloten deuren of niet? “Dat hangt van de overheid af, maar we worden niet vergeten. Zie vorig jaar. We konden toch organiseren en toonden dat we het in het midden van de pandemie ook op een ernstige en verantwoorde manier deden.”

Financieel moet het voorlopig ook nog allemaal lukken. “Wij komen er wel uit. Maar als de basis vermindert, dan zakken op termijn de torens in. En die mensen doen het op vrijwillige basis, terwijl wij er nog woorden voor betaald. Respect.”

Om af te sluiten met… “A propos, volgend jaar komt de Tour Féminin er ook. Later meer daarover.”