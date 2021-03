Sanremo, waar sprinters, punchers én ronderenners koning kunnen zijn

De Via Roma in Sanremo is een aankomst als geen andere. Zoals ook Milaan-Sanremo een koers is als geen andere. Wanneer we de erelijst van La Primavera eens bovenhalen, zien we dat het een aardig allegaartje is dat er al allemaal wist te winnen.

Daaruit blijkt nog maar eens hoezeer verschillende type renners deze koers kunnen winnen, iets wat totaal verschilt van vele andere wedstrijden, waar de winnaar vaak zal beantwoorden aan hetzelfde profiel. Niet in Sanremo. Grote namen uit het klassieke werk hebben er getriomfeerd. Net als renners die je eerder vooraan zou verwachten in een tijdrit of een grote ronde.

Sprinters natuurlijk ook, dit is het Monument waar spurters van mogen dromen. De laatste jaren lijkt het steeds moeilijker, maar er waren ook jaren waarin het steevast de verwachting was dat het zou uitdraaien op een massasprint. Het waren dan niet altijd de grote sprinters die naar winst snelden op de Via Roma.

Laten we de winnaars uit de moderne geschiedenis er eens bijhalen. Freire won in 2010 in de sprint, voor Tom Boonen. Het jaar nadien was het een spurt met een beperket groep. Goss hing er als sprinter nog aan en zorgde zo voor een verrassing. Een jaar later waren Cancellara en Nibali op weg met Gerrans. De Australische puncher haalde het.

Een jaar waren er een zevental renners die wegbleven. Sagan en Cancellara waren erbij, maar het was Ciolek die uit die groep de snelste was. Niet die grote klinkende naam, vaak een spurter van de tweede rij. Een rit in de Ronde van Spanje gewonnen, dat wel, en voorts was het vooral deze Milaan-Sanremo die zijn carrière uitstraling gaf.

Een groepssprint werd het in 2014, met opnieuw een dichte ereplaats voor Cancellara, maar deze keer was het prijs voor Kristoff. Die werd het volgende jaar geklopt door Degenkolb. In 2016 was Démare de snelste. Die had toen ook nog niet de status die hij anno 2021 heeft. Sagan en Alaphilippe werden in 2017 verrast door Kwiatkowski. Een man van zowel tijdritten, rittenkoersen als het klassieke werk.

© photonews

Een bijzondere winnaar kwam er ook in 2018. Vincenzo Nibali, winnaar van de Vuelta, winnaar van de Tour, tweevoudig winnaar van de Giro. En toch ook in een koers als Milaan-Sanremo de primus. Hij bleef nog net het sprintersgeweld voor. Nadien kwamen de jaren van Alaphilippe en Van Aert, twee van de Grote Drie. Is het dan in '21 de beurt aan die andere, komt er een bisnummer of krijgen we weer een ander profiel als winnaar?