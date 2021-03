Alaphilippe laat zich niet gek maken door vergelijkingen: "Ben compleet andere renner dan Wout en Mathieu"

Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Julian Alaphilippe. Die namen vallen telkens weer opnieuw tegenwoordig, bij zowat elke belangrijke koers. Hoe is het voor die tenoren om daar zelf mee om te gaan? Alaphilippe maakt er zich alvast niet druk in.

Ook in Milaan-Sanremo staat de Fransman tegenover Van Aert en Van der Poel. "Ik ben rustig en gemotiveerd. Ik weet dat ik een compleet andere renner ben dan Wout en Mathieu. Er zijn dingen die we gemeenschappelijk hebben, we vallen veel aan. Het is daarom dat we veel met mekaar vergeleken worden, denk ik, maar we zijn elk verschillend."

POGGIO SLEUTELMOMENT

Het is nog even in spanning afwachten, want iedereen weet wel vrijwel zeker waar de strijd tussen de Grote Drie deze keer gaat losbarsten. "De Poggio zal een sleutelmoment zijn. We koersen niet tegen de eerste de beste deelnemers. De eerste 300 kilometer zit je te denken: hoe ga je een eventuele kloof kunnen houden?"

Toch heeft Alaphilippe er een goed oog in dat wie op de Poggio kan wegrijden een goede kans maakt om weg te blijven, zoals vorig jaar ook het geval was voor hemelf en Wout van Aert. "Als je goed bent in de finale, moet je na een koers van 300 kilometer wel het verschil kunnen maken." Milaan-Sanremo is overigens het eerste Monument dat Alaphilippe afwerkt als wereldkampioen. "Ik probeer de regenboogtrui steeds eer aan te doen."