Belg viel vorig jaar aan op de Poggio: "Voelde een kick, ambitie om daar nog beter eindresultaat bovenop te doen"

Als we terugdenken aan de laatste editie van Milaan-San Remo, komt ook de aanval op de Poggio van een landgenoot weer naar boven. Wout van Aert? Ja, die deed dat op een later moment, maar eerst was ook Aimé De Gendt al gaan demarreren.

"Het debuut van het team in dit monument vorig seizoen was geslaagd met glansrijke aanvallen van Loïc Vliegen en mezelf in de finale", blikt De Gendt terug op de vorige Milaan-San Remo. "We hopen om deze zaterdag opnieuw te schitteren en hebben de ambitie om daar nog een beter eindresultaat bovenop te doen."

De Gendt heeft zeker genoten van zijn eerste Primavera. "Het was speciaal om Milaan-San Remo te ontdekken, zeker in die extreem warme weersomstandigheden. Tijdens de lange aanloop heb je ruim de tijd om met alle andere Belgen of vrienden een praatje te maken, een aantal plaspauzes te doen en genoeg te bevoorraden. Maar eens de finale in zicht is, breekt de nervositeit los."

Ook dit jaar verwacht ik dat Poggio scherprechter zal zijn

Wat weet hij nog over die finale van vorig jaar? "Toen ik over de Cipressa en de Poggio koerste, voelde ik een kick. Dat mythische gevoel en alle wielergeschiedenis gierden door mijn lijf. Ook dit jaar verwacht ik dat de Poggio de scherprechter zal zijn. Heel wat teams willen namelijk sprinten in de Via Roma."

Het is dus zaak om niet te vroeg door de beste krachten heen te zitten. "Te vroeg gaan zou zelfmoord kunnen betekenen. Niettegenstaande wil ik op de Cipressa wel in de voorste gelederen rijden om de wedstrijdsituatie goed op te volgen en om op een eventuele aanval van waarde te kunnen reageren."