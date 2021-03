Merlier achtervolgde, keek in de sprint achterom en was weer niet te kloppen: "Ik word er zelf zot van"

Een ware spurtbom is Tim Merlier in 2021. Ook in de Bredene Koksijde Classic viel er niets tegen hem te beginnen, ondanks de aanwezigheid van een voormalig wereldkampioen in de kopgroep. Derde sprint van het jaar, een derde keer oppermachtig.

Merlier heeft het in de Bredene Koksijde Classic wel niet cadeau gekregen. "We hebben de hele dag achter de feiten aan gereden", bekende de winnaar in het flashinterview. "Ik was echt niet goed in het begin. De benen verzuurden als de waaiers kwamen. Ik dacht dat ik op de Kemmelberg goed gepositioneerd zat, maar blijkbaar zat ik toch veel te ver."

Het was dan vanuit de reactie handelen. "Ik hoorde dat er toch iemand van ons mee was. Bij de tweede passage over de Kemmelberg wist ik: als er nu nog iets wegrijdt, is het gedaan. Ik was mee en ik dacht dat we er vrij rap naartoe gingen rijden. We zijn er dan nog honderd kilometer achter blijven bengelen."

Ik wist dat ik nog de benen ging hebben

Het geloof in een goede afloop bleef wel aanwezig. "Ik wist wel dat ik nog de benen ging hebben als we erbij zouden komen. Liever van achteruit komen dan al een hele dag voorin te hebben gereden." Zijn sprint zette Merlier al van ver in. "Ik moest wel aangaan, want ik wist niet of de lead-out van Deceuninck-Quick.Step de benen ging stil houden. Als ze dan met snelheid van achter mij kwamen, was het zeker gedaan."

Opvallend: Merlier keek in volle sprint nog eens achteruit. "Dat gebeurt automatisch, ik word er zelf zot van." Dat is nergens voor nodig, want hij is gewoon supergoed. "Ik ben ook heel blij met deze overwinning. Ik rijd op hetzelfde niveau dan toen ik Belgisch kampioen werd. Toen had ik diezelfde versnelling in de benen. Het gaat heel goed, vorig jaar heb ik deze vorm nooit gehad."