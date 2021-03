VOORBESCHOUWING: Eerste keer Van der Poel, tweede keer Van Aert of Alaphilippe of grote verrassing in Sanremo?

Zien we Mathieu van der Poel op de Poggio even zwaar uitpakken als hij deed in Siena in de Strade Bianche? De kans is zeer reëel. Het is dan de vraag wie er kan volgen, of er nog iemand terugkeert en of ze dan voorop kunnen blijven. Tijd voor het eerste Monument van het jaar.

Dat is steevast Milaan-Sanremo. Vorig jaar was dat wel in augustus het geval door corona, nu weer in maart, zoals het hoort. Na de exploten die we dit seizoen al gezien hebben van de beste wielrenners ter wereld, zijn de verwachtingen hooggespannen. Opnieuw is het uitkijken naar een strijd tussen Julian Alaphilippe, Wout van Aert en Mathieu van der Poel.

Alsof Milaan-Sanremo ineens geen voer voor pure sprinters meer is. Toch wel, in principe zal het toch weer een spel van seconden zijn of de sprinters kunnen terugkeren of niet. Maar weinigen twijfelen eraan dat één van die drie wegrijdt op de Poggio, misschien wel alle drie. De naam van Mathieu van der Poel staan met stip op 1, na zijn aanvallen van de voorbije weken.

© photonews

In de Strade Bianche was Van der Poel zo oppermachtig dat zelfs de meest explosieve renner ter wereld hem bergop niets kon maken. De solo van vijftig kilometer in een zware heuvelachtige rit in de Tirreno sprak zowaar nog meer tot de verbeelding. Twee dagen eerder was Van der Poel in Gualdo Tadino naar de zege gesprint. Oo met die sprintsnelheid zit het dus snor. Alle ingrediënten voor succes in Sanremo zijn aanwezig.

Tenzij één van die andere straffe klasbakken hem klopt. Eeuwige rivaal Wout van Aert bijvoorbeeld. Die reed in de Strade nog maar zijn eerste koers van het seizoen, maar heeft in de Tirreno duidelijk stappen vooruit gezet. Won een massasprint en ging vervolgens in de bergen zo op kop van de elitegroep beuken dat renners à la Bernal, Thomas, Bardet en Nibali moesten lossen. Ook Van Aert moet straks wel goed zijn op de Poggio.

© photonews

Milaan-Sanremo was de koers waar in 2020 zijn wonderseizoen begon. Eén man kon toen op die Poggio van hem wegfladderen: Alaphilippe. Niet ver genoeg om weg te blijven, maar Alaphilippe weet net als Van Aert wat het is om op de Via Roma te winnen. Waar Van Aert en Van der Poel met hun krachten woekerden in de Tirreno, spaarde Alaphilippe energie, op één ritzege na. De noodzakelijke aanpak met het oog op Sanremo?

Naast deze drie dingen nog heel wat straffe renners naar de zege. Doet Gilbert wat bijna iedereen hem gunt? Of kan het een verrassende sprinter worden? Het parcours is grotendeels zoals we dat kennen. Enkel de Turchino wordt niet aangedaan wegens een aardverschuiving. De Colle del Giovo dient als vervanging. Ook kan er terug langs de Ligurische kust gereden worden. Er worden 299 kilometers afgelegd.

ONZE STERREN VOOR MILAAN-SANREMO

**** Mathieu van der Poel

*** Wout van Aert

** Julian Alaphilippe

* Davide Ballerini - Sam Bennett - Alberto Bettiol - Arnaud Démare - Caleb Ewan - Filippo Ganna - Philippe Gilbert - Alexander Kristoff - Michael Matthews