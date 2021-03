BOIC toont begrip na weren van buitenlandse fans op Spelen: "Voelen mee met families en vrienden van atleten"

Er is geen speld meer tussen te krijgen: buitenlandse fans zijn op de Olympische Spelen in Tokio niet welkom. De Belgische olympiërs zullen het zonder steun ter plaatse van hun fans moeten doen. Het BOIC betreurt de beslissing, maar stelt zich begripvol op.

Zo'n anderhalve week geleden was het eigenlijk al zeker dat buitenlandse fans geweerd zouden worden op de Olympische Spelen. Dat moest enkel nog bekrachtigd worden door het organisatiecomité en dat is nu gebeurd. "Uiteraard vinden wij het bijzonder jammer dat de Belgische fans deze zomer niet naar Tokio zullen kunnen afreizen om de Belgische atleten aan te moedigen", reageert Philippe Vander Putten, CEO van het BOIC.

"Het BOIC begrijpt dat deze beslissing hard aankomt voor vele supporters en fans, maar ook voor de atleten en hun omkadering. Wij voelen vooral mee met de families en vrienden van de atleten die hen jarenlang hebben gesteund en hen nu enkel vanop afstand kunnen aanmoedigen", zegt Vander Putten ook nog.

MOEILIJKE KEUZE

Uitzonderlijke omstandigheden vragen helaas ook uitzonderlijke maatregelen. "Het BOIC heeft daarop begrip voor de moeilijke keuze die de Japanse overheid en het organisatiecomité, in samenspraak met het IOC, hebben moeten maken. Met de volgende Olympische Zomerspelen krijgen Belgische supporters alvast zeer binnenkort een uitgelezen mogelijkheid om hun Olympiërs aan het werk te zien." Daarvoor moet u in 2024 in Parijs zijn.