Gemengd Belgisch nieuws uit Catalonië: Serry moet al opgeven na valpartij, jonge Lotto-Belg mee in de aanval

Ze zijn er aan begonnen in de Ronde van Catalonië. Voor Pieter Serry is het avontuur daar zelfs al voorbij. Na ruim een halfuur koers moest hij de wedstrijd al verlaten na een val. Voor Sylvain Moniquet lijkt het een positievere dag te worden.

De eerste etappe in de Ronde van Catalonië is de rit die in 2019 gewonnen werd door Thomas De Gendt. Het was dus uitkijken of er ook deze keer Belgen zich in de kijker gingen rijden. Dat was inderdaad het geval. Onze landgenoot Sylvain Moniquet reed samen met Natnael Berhane een kleine voorsprong bijeen. Rein Taaramäe van Intermarché-Wanty-Gobert en Gotzon Martin gingen in de tegenaanval.

Net rond het moment dat die laatste twee aansluiting kregen en er dus een kopgroep van vier leiders ontstond, werd er ook een valpartij gesignaleerd van een renner van Deceuninck-Quick.Step en een renner van UAE. Dat waren Cavagna en Rui Costa. Bij een andere val moet Pieter Serry betrokken zijn geraakt. Bij hem was de valpartij ernstig genoeg om uit de koers te stappen.

NEOPROF MONIQUET IN VLUCHT VAN DE DAG

Hopelijk komt er snel goed nieuws over de toestand van Pieter Serry. De vlucht van de dag is ondertussen definitief vertrokken. De vier vooraan hebben een voorsprong van zo'n vijftal minuten. Moniquet, de Belg in het gezelschap, is een 23-jarige renner die vorig jaar voor het continentale team van Groupama-FDJ reed. Bij Lotto is hij bezig aan zijn eerste profseizoen. In het peloton controleert Bora-Hansgrohe.