Team DSM houdt twee renners aan de kant na contact met besmet staflid

Nicolas Roche had maandag nog de eerste rit gereden in de Ronde van Catalonië. Aan de tijdrit zal hij dus niet deelnemen. "Na contact met een staflid die positief getest heeft op Covid-19 zal Roche niet meer van start gaan in de Ronde van Catalonië", laat DSM weten.

"Vanwege dezelfde reden zal Casper Pedersen (foto) niet starten in de E3 Saxo Bank Classic", klinkt het ook nog. Door de naam van Pedersen mag dus een kruis voor de wedstrijd van komende vrijdag. "Nico en Casper voelen zich goed en vertonen geen symptomen."

