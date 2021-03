Conclusies na Sanremo: "Mathieu zal proberen zich beter te placeren" en "Wout was veel beter dan Van der Poel"

Het feit dat zowel Wout van Aert als Mathieu van der Poel naast de winst grepen in Milaan-Sanremo blijft toch voor enige verwondering zorgen, gezien de andere dingen die ze al hebben laten zien. Het was dan ook een item dat nog eens aan bod kwam in 'Extra Time Koers'.

Volgens Steven de Jongh was er alvast geen sprake van een mindere dag van Mathieu van der Poel, hoewel die slecht gepositioneerd zat op de Poggio. "Ik denk dat hij zeker niet slecht was. Als je kijkt van waar hij komt.... Dan kan hij eigenlijk nog iets te laat reageren op die uitval van Alaphilippe. Dan gaat hij nog eens sprinten van heel ver en wordt hij nog vijfde. Dan kun je niet zeggen dat hij slecht was."

Is het dan een gebrek aan ervaring in deze wedstrijd, van Van der Poel en/of van zijn ploeg? "Het is zijn tweede Milaan-Sanremo. Als hij dit terugziet, zal hij toch proberen zich beter te placeren", denkt de ploegleider van Trek-Segafredo.

ZWARE TIRRENO

Dirk De Wolf denkt dan weer dat de zware editie van Tirreno-Adriatico heeft doorgewogen. "Die mannen hebben daar nummers opgevoerd. Pas op, Wout was héél goed. Wout was veel beter dan Van der Poel, vond ik, in Milaan-Sanremo. Maar ik denk dat we de waarden van in de Tirreno niet mogen onderschatten ten opzichte van die in Parijs-Nice."