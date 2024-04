Adrie van der Poel klaar en duidelijk over zijn zoon Mathieu: "Zeg ik zonder pretentie"

Mathieu van der Poel presteerde dit voorjaar opnieuw op hoog niveau met enkele mooie zeges. Ook vader Adrie is nog altijd onder de indruk.

Wereldkampioen Mathieu van der Poel domineerde het afgelopen voorjaar. Hij hielp Philipsen aan de zege in Milaan-Sanremo en won zelf met overmacht de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Van der Poel eindigde ook als tweede in Gent-Wevelgem en derde in Luik-Bastenaken-Luik. Vader Adrie van der Poel is in de wolken. "Natuurlijk ben ik verrast. Ieder jaar weet hij zich te verbeteren", zegt hij bij RTBF.

Van der Poel in 2024 nog sterker dan in 2023

"Ik herinner me dat we aan het einde van vorig seizoen tegen onszelf zeiden dat hij het in de toekomst niet zo goed zou kunnen doen. Wel, ja! Zonder pretentie zou ik zeggen dat wat Mathieu in 2024 presteert nog sterker is dan in 2023."

"Wat hij presteert blijft buitengewoon. Vooral omdat het mentaal nog moeilijker voor hem was dit jaar door de afwezigheid van veel andere kopmannen. Mathieu en zijn ploegmaats hadden veel meer druk en gingen daar bewonderenswaardig mee om. Tot Roubaix was het perfect."

De zege in Roubaix vond Adrie van der Poel het mooiste. "In Parijs-Roubaix mag je geen enkele fout maken. En toen hij op de wielerbaan van Roubaix aankwam, vond ik hem veel frisser dan een week eerder in Oudenaarde."