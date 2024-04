Philipsen of Merlier? Tom Boonen twijfelt geen seconde over beste Belg van het voorjaar

Heel wat Belgische toppers gingen dit voorjaar tegen de grond, waardoor ze zich niet konden tonen. Dat was wel het geval voor Jasper Philipsen en Tim Merlier.

Met Wout van Aert, Jasper Stuyven en Remco Evenepoel gingen heel wat Belgische toppers tegen de grond. Van Aert en Stuyven moesten zo een kruis maken over de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, Evenepoel over Luik-Bastenaken-Luik.

Toch blonken er ook Belgen uit. Jasper Philipsen won een rit in Tirreno-Adriatico, Milaan-Sanremo en de Classic Brugge-De Panne. Hij werd ook voor het tweede jaar op rij tweede in Parijs-Roubaix.

Ook Tim Merlier kende een goed voorjaar. Hij zorgde voor zeven van de dertien zeges van Soudal Quick-Step tot nu toe. Hij won onder meer twee ritten in de AlUla Tour, drie ritten in de UAE Tour, Nokere Koerse en de Scheldeprijs.

Philipsen boven Merlier voor Boonen

Tom Boonen is duidelijk over wie de Belg van het voorjaar is. "Jasper wint Milaan-Sanremo en is tweede in Parijs-Roubaix. Daar moet je geen tekening bij maken, hij heeft een patat van een voorjaar gereden", zegt hij bij Wielerclub Wattage.

"Tim Merlier was ook goed en een winnaar, maar in de klassiekers was Philipsen toch beter", vulde Dirk De Wolf aan. "En winnen telt", besloot Boonen nog.