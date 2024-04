Michel Wuyts stellig over fenomeen Tadej Pogacar: "Dat accepteert hij niet"

Tadej Pogacar domineerde dit voorjaar de Strade Bianche en Luik-Bastenaken-Luik en doet dat straks wellicht ook in de Giro. Michel Wuyts is bijzonder lovend over het Sloveense supertalent.

Tadej Pogacar heeft tot nu toe tien koersdagen op zijn teller staan, maar is met zeven zeges wel de zegekoning samen met Tim Merlier. De Sloveen was niet te houden in de Strade Bianche, de Ronde van Catalonië en Luik-Bastenaken-Luik. Michel Wuyts is bijzonder lovend over Pogacar. "Aan de zucht naar Merckxiaanse tijden kan maar één atleet voldoen: Tadej Pogacar. Zijn rivaal Vingegaard komt zelfs niet aan overwegen toe", zegt hij bij HLN. Pogacar wil Merckx, Hinault en co evenaren Op 4 mei staat Pogacar voor het eerst aan de start van de Giro. Op zijn 25ste vindt Pogacar dat hij klaar is om twee grote rondes in één seizoen te rijden. En hij wil ook de eerste renner worden sinds Marco Pantani in 1998 die de dubbel wint. Ondanks de grote dominantie van Pogacar leed hij de voorbije twee jaar wel een nederlaag in de Tour. Zijn laatste zege in een grote ronde dateert alweer van 2021. "Die lange leegstand accepteert Tadej niet", stelt Wuyts. "Dat de Giro nu een doekje voor het bloeden wordt, mag geschrapt worden. De stuwende gedachte was van meet af aan de dubbel." De Sloveen wil zijn naam naast Indurain, Roche, Hinault, Merckx, Anquetil, Coppi en Pantani zetten.