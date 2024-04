Belgische topper houdt zich niet in na operatie: "Top tien in de Vuelta"

Het was opvallend hoeveel renners in het voorjaar geblesseerd geraakten. Ook Lennert Van Eetvelt deelde in de brokken.

Heel wat valpartijen bezorgden onnoemelijk veel renners de nodige blessures. Ook Lennert Van Eetvelt zat aan de kant, maar dat kwam niet door een valpartij. Hij had last van de knie. Een soort van irritatie waarvan men de oorzaak nog altijd niet kent.

Van Eetvelt is deze week in Herentals geopereerd aan de knie. Hij spreekt klare taal over de ingreep en de revalidatie in een interview met Het Nieuwsblad.

“De ingreep is goed verlopen. Volgende week mag ik rustig beginnen fietsen bij de kinesist. Het hangt ervan af hoe dat gewricht reageert op de eerste bewegingen en trainingen. Ondertussen heb ik minstens evenveel gerust als in het tussenseizoen”, klinkt het.

Hij kijkt al uit naar het moment dat hij in het zonnige Tenerife opnieuw voluit kan trainen. Hij heeft ook al een plan in zijn hoofd wanneer hij opnieuw in de koers te zien wil zijn.

Focus op de Vuelta

“Kan ik effectief over twee weken beginnen, dan hoop ik nog in een goede conditie te kunnen starten in de Ronde van Zwitserland. Ik weet uit ervaring dat ik redelijk snel in vorm kan zijn. Na de break ‘s winters heb ik in december al een redelijk niveau. Haal ik 9 juni niet, dan is het een beetje kijken naar de rest van het jaar.”

Hoe dan ook, één doel heeft hij wel helemaal voor ogen dit jaar. “Mijn focus ligt wel honderd procent op de Vuelta, waarin ik probeer top tien te rijden”, besluit de winnaar van de UAE Tour van dit jaar.