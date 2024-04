Ambitieuze sprinter Tim Merlier onthult zijn grote doel voor de Giro

Voor Tim Merlier sloot het voorjaar af met zeven zeges en bereidt zich nu voor op de Giro. Daar wil hij opnieuw scoren met ritzeges.

Tim Merlier kreeg na het voorjaar slechts een weekje rust, hij trok daarna naar de Teide voor een stage van vijftien dagen als voorbereiding op de Giro. Daar wil Merlier net als in 2021 een rit proberen te winnen.

Voor de Belgische topsprinter wordt het de eerste grote ronde sinds de Vuelta van 2022. "Vorig jaar reed ik er zelfs geen. Was dat een gemis? Neen. In een grote ronde moet je elke dag mentaal de focus houden", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

De Giro was voor Merlier wellicht ook de enige kans op een grote ronde dit jaar. In de Tour wordt alles op Evenepoel gezet, in de Vuelta is er maar één echte kans voor de sprinters. In de Giro zijn er tot wel zeven sprintkansen.

Merlier mikt op één ritzege in de Giro

De concurrentie wordt wel groot met onder meer Milan, Kooij, Jakobsen, Bauhaus en Groves. Enkel Philipsen, Cavendish en Groenewegen zijn er niet. Al kan dat volgens Merlier ook een voordeel zijn.

"Hoe meer sprinters er aanwezig zijn, hoe meer ploegen op een spurt mikken. Ik ga voor één ritzege. Heb ik die binnen, dan denk ik aan de volgende en dan kan de puntentrui misschien een doel worden."