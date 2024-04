Vader Adrie heeft twee belangrijke dingen te zeggen over Mathieu van der Poel

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel was ook dit jaar heel prominent te zien in het voorjaar. De Nederlander reed een quasi perfect voorjaar.

Mathieu van der Poel houdt een goed gevoel over aan het voorjaar, al zat er misschien zelfs nog wat meer in. Toch heeft de wereldkampioen geen enkele reden tot klagen. Vader Adrie bekijkt het vanaf de zijlijn.

“Ik heb soms het gevoel dat mensen denken dat alles makkelijk is voor Mathieu, maar hij werkt heel hard en is bereid om veel offers te brengen. Wat hij bereikt is buitengewoon”, vertelt hij aan La Dernière Heure.

Ook al waren er heel wat kopmannen door blessures er niet bij, dat zorgde er zeker niet voor dat het gemakkelijker was. “Mathieu en zijn ploegmaats stonden onder veel meer druk in 2024 en ze gingen er bewonderenswaardig mee om. Tot Roubaix was het perfect.”

Over de mooiste overwinning van dit voorjaar moet Adrie van der Poel niet lang twijfelen. “Hij wilde absoluut de Ronde van Vlaanderen winnen met de wereldkampioenstrui. Maar voor mij was wat hij in Roubaix bereikte nog beter.”

De twee koersen kan je niet met elkaar vergelijken. “In de Ronde van Vlaanderen kun je het verschil maken op elke klim, en dat zijn er veel. In Parijs-Roubaix mag je niet het minste foutje maken. En toen hij aankwam op het velodroom in Roubaix, vond ik hem veel frisser dan een week eerder in Oudenaarde.”