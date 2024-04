Opnieuw op de fiets: Remco Evenepoel heeft verrassing in petto voor wielerfans

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Net als Wout van Aert is Remco Evenepoel volop aan het revalideren van zijn zware valpartij. Ondertussen kan hij ook opnieuw buiten trainen.

Het is ondertussen al drie weken geleden dat Remco Evenepoel in de Ronde van het Baskenland tegen de grond ging in een afdaling. Hij brak daarbij zijn sleutelbeen en zijn schouderblad, waarvoor hij onder het mes moest.

Ondertussen gaat het al heel wat beter met de Belgische kampioen, afgelopen dinsdag was hij nog in Engeland voor de topper tussen Arsenal en Chelsea. Evenepoel onthulde dat hij al jaren fan is van Arsenal.

Net als Wout van Aert trekt Evenepoel ook naast LAB Antwerpen, waar hij door kinesist Thijs Hertsens onder handen wordt genomen. De Belgische kampioen heeft ondertussen ook weer voor het eerst buiten getraind.

Eerste training buiten Evenepoel

Donderdag trainde Evenepoel zo'n 100 kilometer in net geen 3u tijd. De Belgische kampioen haalde een gemiddelde snelheid van bijna 35 kilometer per uur, wat toch bijzonder stevig is voor een eerste training.

Evenepoel had ook nog een verrassing in petto, want van die training komt er binnenkort ook een video op zijn YouTube-kanaal. De laatste video van Evenepoel dateert al van november vorig jaar, over de Chrono des Nations.