'Geblesseerde Florian Vermeersch versiert een transfer naar topploeg'

Florian Vermeersch (25) ligt al bijna het hele seizoen in de lappenmand, maar achter de schermen wordt er volop gewerkt aan zijn toekomst. Hij zou een toptransfer versieren.

Begin februari kwam Florian Vermeersch zwaar ten val in de Ronde van Murcia. Hij brak daarbij zijn dijbeen en moest een kruis maken over zijn voorjaar. Net in het jaar dat zijn contract bij Lotto Dstny afloopt.

Het schrok de topploegen alleszins niet af. Onder meer Visma-Lease a Bike, BORA-hansgrohe en UAE Team Emirates toonden hun interesse. Volgens HLN heeft de ploeg van Tadej Pogacar de strijd gewonnen.

Vermeersch verlaat Lotto Dstny

Officieel mogen nieuwe contracten pas vanaf 1 augustus worden getekend, maar Vermeersch zou dus bijna rond zijn met de ploeg uit de Emiraten. Na vijf jaar bij Lotto Dstny trekt hij daar dus de deur achter zich dicht.

Lotto Dstny verlengde al de contracten van Arnaud De Lie, Maxim Van Gils, Lennert Van Eetvelt en straks ook Milan Menten tot eind 2026 en kon niet meer op tegen het grote geld van UAE Team Emirates.

Bij de ploeg van Pogacar zou Vermeersch een plaats krijgen in de voorjaarsploeg naast Tim Wellens, Nils Politt en Antonio Morgado, maar kan hij als hardrijder ook van dienst zijn voor Pogacar en Ayuso.