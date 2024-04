Sep Vanmarcke stelt gevaarlijke trend vast in het peloton: "Tendens van afgelopen jaren"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Renners bereiden zich als maar beter voor op de wedstrijden die ze rijden. Het gewicht is daarbij belangrijk, maar gaan renners ook niet te ver?

Als Mathieu van der Poel ooit Luik-Bastenaken-Luik wil winnen, dan moet hij zo'n vijftal kilogram afvallen. Dat was de algemene conclusie nadat de wereldkampioen vorige week derde werd in La Doyenne.

Er wordt bijzonder veel gefocust op het gewicht van renners, volgens Sep Vanmarcke gaat het soms te ver. "Het is toch de tendens van afgelopen jaren. Dankzij wetenschap en juiste voeding weten ze precies wat er nodig en niet nodig is", zegt hij bij Wuyts & Vlaeminck.

Vanmarcke en Wuyts zien geen probleem

"Elke renner wordt begeleid. Maar die grens vervaagt wel, je kan je afvragen of die prestatiegrens ook de gezondheidsgrens is. Alles is gericht op prestatie. Als je door te vermageren iets sneller kan fietsen, dan probeer je dat."

Toch denkt Vanmarcke niet dat er zoals een aantal jaar geleden een probleem is wat gewicht betreft. "Van anorexia in het peloton is geen sprake, renners eten nog steeds wat het lichaam nodig heeft."

Michel Wuyts sloot zich daar bij aan. "Ik denk dat men op het randje loopt en de marges bijzonder klein zijn, diëtisten zijn dus enorm belangrijk in het wielrennen. Er is veel betere begeleiding dan vroeger. Toen stonden er heel wat renners te mager. Wanneer ze vielen, braken ze meteen iets."