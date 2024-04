Het kriebelt, maar Thibau Nys spreekt klare taal over feit dat hij niet op de weg reed in het voorjaar

Van Thibau Nys hebben we tot begin deze week een hele tijd niks gehoord. Al is daar ook een goede reden voor.

Thibau Nys startte deze week in de Ronde van Romandië. Zijn laatste koers die hij daarvoor reed was het WK veldrijden in Tabor waar hij de negende plek veroverde.

In februari en maart beleefde hij het rustmoment dat wegrenners in de winter houden. Wat vakantie, training en een hoogtestage. Toch voelt het, zowel voor hemzelf als het grote publiek, als een soort van gemis dat hij in het voorjaar niet te zien is op de weg.

Al heeft hij daar een goede reden voor. “Het cross-seizoen is begonnen in oktober”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Het is onmogelijk om dan door te trekken tot aan het WK en daar ook nog een voorjaar aan vast te plakken. Dat gaat gewoon niet.”

Planning aanpassen

Om op de weg klassiekers te rijden zou hij zijn hele planning moeten omgooien. Toch voel je wel dat het kriebelt bij onze landgenoot om zich ook op de weg te laten zien op dat moment van het jaar.

“Als je het voorjaar nog wil rijden, moet je later aan het veldritseizoen beginnen. Of echt vroeger gaan stoppen. Ik ga de komende jaren zeker genoeg blijven crossen, maar misschien ga ik anders indelen, zodat ik er wel een voorjaar aan kan plakken.”