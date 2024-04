Lotto Dstny wijst Arnaud De Lie terecht en trekt stevig zijn lessen uit mislukt voorjaar

Arnaud De Lie (22) komt dit weekend opnieuw aan de start na een maand zonder wedstrijden. Lotto Dstny heeft lessen getrokken uit zijn mislukte voorjaar.

De verwachtingen waren bijzonder hoog voor Arnaud De Lie wat het voorjaar betreft. De voorbije twee jaar won De Lie al 19 keer, bij Lotto Dstny werd er dan ook veel verwacht van de jonge Belg. Maar het kwam er niet uit.

Bij De Lie werd na Gent-Wevelgem de ziekte van Lyme vastgesteld. Een maand later is De Lie opnieuw klaar voor de competitie, komende zondag staat hij aan de start van de Famenne Ardenne Classic.

De Lie moet beter communiceren

Toch heeft Lotto Dstny lessen getrokken uit het voorjaar van Arnaud De Lie. Ploegleider Nikolas Maes stelt dat De Lie licht gaat over alles. "Want natuurlijk moet de renner het zelf uitleggen", zegt hij bij Wielerflits.

"Inmiddels hebben we begrepen: als Arnaud zegt dat hij zich niet honderd procent voelt, moeten we hem stil leggen. Dan wil het zeggen dat hij echt niet goed is", gaat Maes nog verder.

De ploeg beseft dat ze De Lie niet aan de start hadden mogen laten komen in de Giro. "Omdat hij zelf niet meteen aangaf dat er een probleem was, is hij toch vertrokken. Transparantie en communicatie naar de staff en naar de performance cel zijn waar Arnaud beter in moet worden."