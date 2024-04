Ruben Van Gucht is heel erg duidelijk over het feit dat hij niet bij zijn vrouw en zoontje woont

Het wielervoorjaar zit erop. Dat betekent ook voor commentator Ruben Van Gucht dat het tijd is voor een goede dosis vakantie.

Ruben Van Gucht verraste met zijn huwelijk met de voormalige wereldkampioene hoogspringen Blanka Vlasic. De twee hebben ook een zoontje Mondo. Opvallend is dat Van Gucht in ons land woont, terwijl Blanka en Mondo in Kroatië wonen.

“We zien elkaar daardoor niet veel. Door de voorjaarsklassiekers, de midweekwedstrijden en mijn verplichtingen in het weekend, zoals 'Radio 2 weekwatchers' op zaterdag, was er gewoon geen ruimte om haar de voorbije maanden te bezoeken”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Vakantie

Soms was er wel eens een gaatje van twee of drie dagen, maar dan was het soms niet mogelijk om de juiste vluchten te vinden. “Nu het voorjaar voorbij is, is mijn agenda wat leger, want ik heb in het midden van de week voorlopig geen grote verplichtingen meer. Volgende week geniet ik dus van wat vakantie met mijn gezin in Kroatië”, gaat Van Gucht verder.

De commentator en presentator kan best leven met die situatie die ze op voorhand goed doorgesproken hadden. “De meeste koppels staan 's morgens samen op, hebben een 9 to 5-job, eten 's avonds en gaan dan samen slapen. Allemaal prima en niks mee, maar het kan ook anders.”

Heel wat mensen hebben daar maar weinig begrip voor. “Ik begrijp dat anderen onze situatie misschien bizar vinden, maar dat is dan hun probleem. Voor mij is dit niet vreemd. Ik wist op voorhand dat het zo en dus niet doorsnee zou zijn. En dat is oké voor mij.”