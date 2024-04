Lennert Van Eetvelt doet boekje open over hoe hij vervelende blessure opliep

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lennert Van Eetvelt begon uitstekend aan het seizoen met de eindzege in de UAE Tour. Maar sinds de Strade Bianche ligt hij in de lappenmand.

Met een rit- en eindzege in de UAE Tour brak Lennert Van Eetvelt helemaal door bij de profs. Hij werd daarna ook nog elfde in de Strade Bianche. Nadien sukkelde Van Eetvelt met zijn knie, waardoor hij ook onder het mes moest.

Na de Strade Bianche trok Van Eetvelt opnieuw naar Tenerife om te trainen. "Heel veel steile klimmen en zo. Maar de knie begon te zeuren. Ik dacht: 'Dat gaat zo wel weg' en ik bleef trainen", zegt Van Eetvelt bij Het Nieuwsblad.

Van Eetvelt bereidde zich voor op de Ronde van Catalonië, maar de pijn werd erger en erger. De knie Van Eetvelt was overbelast, waardoor hij moest terugkeren naar België. "Ik ben blijven sukkelen. Tot we vorige week beslisten dat er geen vooruitgang was, dat een operatie zich opdrong."

Van Eetvelt in Ronde van Zwitserland?

Bij de jonge Belg werd hoffitis vastgesteld, maar wat de irritatie exact veroorzaakte is nog altijd niet duidelijk. Afgelopen maandag ging Van Eetvelt onder het mes in het ziekenhuis van Herentals, een operatie die goed verliep.

Vanaf volgende week mag Van Eetvelt weer rustig beginnen fietsen, hij hoopt begin juni opnieuw aan de start te staan van de Ronde van Zwitserland. "Ik weet uit ervaring dat ik redelijk snel in vorm kan zijn."