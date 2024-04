Kan Lotte Kopecky de Tour winnen? Jan Bakelants en Dirk De Wolf raken het niet eens

Lotte Kopecky verbaasde vorig jaar in de Tour door tweede te eindigen in het eindklassement. Dit jaar slaat de wereldkampioene de Tour over, volgens Jan Bakelants een gemiste kans.

Vorig jaar reed Lotte Kopecky een ijzersterke Tour, ze won meteen de eerste rit en droeg vijf dagen de gele trui. Op de Tourmalet moest ze haar meerdere erkennen tegen de betere klimmers, maar Kopecky veroverde in de tijdrit wel de tweede plaats. Toch moet er volgens Mark Uytterhoeven een kanttekening worden geplaatst bij de prestatie van Kopecky op de Tourmalet. "De omstandigheden zaten toen geweldig mee, anders viel ze wellicht uit de top tien", zegt hij bij Wielerclub Wattage. Tour of Olympische Spelen? "Ze had de gele trui en uiteindelijk verloor ze nog drie minuten op Vollering. Het was fantastisch wat ze deed, maar alles zat wel mee." Jan Bakelants grijpt dat punt aan om te pleiten voor een deelname van Kopecky dit jaar aan de Tour. "Als er een kans is, dan is het misschien wel dit jaar. Vollering zit nog in dezelfde ploeg en die kan ze wat schaakmat zetten door het ploegenspel. Want er staat niemand anders klaar die alles kan kapot rijden in het rondewerk." Kopecky laat de Tour dit jaar schieten om op de Olympische Spelen te scoren op de weg en de baan. "Een olympisch kampioenschap staat ook hoog aangeschreven, hoger dan de Tour", stelt Tom Boonen. "De Tour winnen, dat is te hoog gegrepen", besloot Dirk De Wolf nog.