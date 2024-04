Patrick Lefevere komt met verrassende uitspraken over toekomst van Julian Alaphilippe

Het contract van Julian Alaphilippe bij Soudal Quick-Step loopt eind dit jaar af. Een vertrek lijkt aan de orde, maar daar lijkt Patrick Lefevere niet zo zeker van.

Cofidis en TotalEngergies toonden al hun interesse in Julian Alaphilippe. Al is er volgens Patrick Lefevere nog geen concreet contact geweest van de twee ploegen met Alaphilippe.

"Misschien is het tijd voor een nieuwe uitdaging voor Julian, maar er zitten altijd twee partijen aan tafel", aldus Lefevere bij GCN. "Ik hoor als CEO van de ploeg van zijn zaakwaarnemer dat hij wil praten."

Blijft Alaphilippe bij Soudal Quick-Step?

"Ik denk niet dat hij om zich heen wil kijken, ik denk dat hij wil blijven. Maar ik zal niet voor mijn beurt praten, want dan wordt het weer verkeerd geïnterpreteerd", gaat Lefevere nog verder.

"Hij is onderdeel van de familie. Soms hebben we een discussie die wordt opgeblazen, maar dat is familie. Je leeft in een huwelijk niet altijd in vrede. Uiteindelijk zijn we volwassenen en als je het aan tafel kan uitpraten, is er geen probleem."

Een vertrek van Alaphilippe bij Soudal Quick-Step is dus nog niet uitgesloten. De vraag is maar of Alaphilippe na tien jaar niet uitgekeken is op de Belgische formatie.