Eén iemand is heel gelukkig met het riante loon van Wout van Aert

Dat toprenners goed hun boterham verdienden, dat wisten we al. Dat is ook het geval voor Wout van Aert.

Het Laatste Nieuws laat weten dat Wout van Aert tussen 1 januari en 31 december 2023 1.584.248 euro netto verdiende. Daarmee doet hij het zelfs beter dan Mathieu van der Poel.

Hij kan zijn gezin daarmee meer dan voldoende onderhouden, maar er is nog één iemand anders heel erg gelukkig met de inkomsten die Van Aert bij elkaar weet te fietsen.

De krant stelde vast dat de belastingen die onze landgenoot betaalde ook stevig oplopen. Voor 2023 zou het om 628.301 euro gaan, een absoluut recordbedrag voor de renner.

In 2022 was het bedrag van zijn belastingen nog 427.998 euro. Over zijn volledige profcarrière, die van start ging in 2015, heeft Van Aert alles samen 1.657.741 euro aan belastingen betaald.

En daar mag de Belgische staat meer dan tevreden mee zijn. Heel wat toprenners kiezen ervoor om richting een belastingparadijs te vertrekken eenmaal ze goed verdienen.

Zo wonen heel wat Belgische renners officieel in Monaco of zo, maar Wout van Aert deed dat niet. Hij bleef altijd in de Kempen wonen met zijn gezin.