Eli Iserbyt is kritisch en wijst naar Van Aert en Van der Poel: "Een drama"

De UCI presenteerde onlangs de nieuwe kalender van de Wereldbeker veldrijden, die stevig op de schop gaat. Eli Iserbyt ziet vooral problemen voor de traditionele crossploegen.

De Wereldbeker bevat volgend seizoen slechts twaalf manches in plaats van veertien vorig seizoen. De start van de Wereldbeker is pas voorzien voor eind januari, in plaats van half oktober. En slechts vier manches worden niet in België of Nederland gereden.

Bij Eli Iserbyt valt bij de nieuwe kalender meteen op dat die een stuk compacter is geworden, wat hij jammer vindt. "Omdat een kortere Wereldbeker er ook voor zorgt dat de aandacht van buitenaf nog meer gaat inkrimpen in periodes dat er geen Wereldbekers worden verreden", zegt hij bij Wielerflits.

Van Aert en Van der Poel

Iserbyt had de Wereldbeker liever vroeger zien starten, maar weet ook waarom die nu pas eind november van start gaat. Dat is namelijk de periode waarin Wout van Aert en Mathieu van der Poel weer aan de start staan.

"Ik denk niet dat we vergeten zijn, maar ik stel wel vast dat er niet voldoende aandacht is gegaan naar de echte crossploegen. Voor onze sponsors is deze Wereldbeker-kalender bijna een drama te noemen."

Volgens Iserbyt verdwijnt voor echte crossploegen zoals Pauwels Sauzen-Bingoal en Baloise Trek Lions een heel deel van hun internationale exposure. Nu worden de ploegen door een kortere Wereldbeker nog meer afhankelijk van de Vlaamse media.