Patrick Lefevere doet boekje open over transferplannen van Soudal Quick-Step

Soudal Quick-Step maakte de afgelopen jaren een switch van een ploeg voor de klassiekers naar een rondeploeg. Patrick Lefevere speurt opnieuw de markt af.

Met Mikel Landa (34) haalde Patrick Lefevere een goede klimmer binnen voor de klimtrein van Remco Evenepoel. De Spanjaard werd vorig jaar nog tweede in de Ronde van Catalonië en vijfde in de Vuelta.

Toch is het werk nog niet af, vindt Patrick Lefevere. "We hebben ook gewoon gezonde renners nodig. Het is moeilijk omdat we gebonden zijn aan een bepaald budget en we hebben de laatste jaren al veel geïnvesteerd in jongens als Remco, Mikel Landa en anderen", zegt hij bij GCN.

"Maar we kijken natuurlijk wel wat er op de markt is en zullen zien wat we kunnen doen. Het is nu nog vroeg om daarover te praten maar de managers van de renners laten zich wel al horen en tegenwoordig tekenen de renners ook vrij snel. We zullen zien."

Vertrek van Alaphilippe en Asgreen?

Er vertrekken eind dit jaar wellicht ook een heel aantal renners. Al sluit Patrick Lefevere een vertrek van Julian Alaphilippe toch niet uit. Ook van Kasper Asgreen en Casper Pedersen loopt het contract eind dit jaar af.

"Alles hangt af van hun eisen. Als ze redelijk zijn kunnen we praten. Maar ze hebben allebei geen al te beste start gehad aan het seizoen. Ik zeg nog geen ja en ook nog geen nee. We moeten nog praten, maar we zullen zeker niet de enige ploeg op de markt zijn."