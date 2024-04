Eddy Merckx maakt pijnlijke vergelijking: "Koers is toch puur plezier? Jonas Vingegaard ..."

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Momenteel is Eddy Merckx aan het revalideren na een darmoperatie, maar begin dit jaar heeft hij een groot interview gegeven aan Johan Bruyneel. Daar kwam hij onder meer tussen over het huidige wielrennen.

De podcast van Lance Armstrong The Move is er eentje waar Johan Bruyneel ook vaak deel van uitmaakt. Voor een onderdeel van die podcast met een aantal absolute wielergoden uit het verleden - The Move Legends - werd Eddy Merckx geïnterviewd door Bruyneel.

En Merckx had wel wat te vertellen over het huidige wielrennen. Dat is - als het van hem afhangt - te veel gespecialiseerd. In zijn eigen tijd reed hij zowat alles, van februari tot oktober. Vandaar ook de grote erelijst natuurlijk.

De Kannibaal liet geen kruimels over voor anderen en koerste heel veel: "Nu is het allemaal veel meer gecontroleerd en gestuurd. Mijn eerste fietsen kwamen gewoon uit een rek", beseft hij dat er veel is veranderd.

De tijden zijn helemaal veranderd

"Ik zou vandaag niet zo graag gekoerst hebben. Het idee dat ze tegen mij zouden zeggen dat ik een bepaalde klassieker niet zou mogen rijden hebben? Neen, dat zou ik niet gewild hebben. Ik zie mezelf nu niet meedraaien."

Het aantal koersdagen is dan ook enorm gedaald: "Koersen is toch puur plezier? Ik heb een jaar gehad waarin ik 195 dagen koerste, dat is nu helemaal anders. Jonas Vingegaard focust op een seizoen alleen maar op de Tour ..."