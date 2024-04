En of zijn zege straf is: Thibau Nys geeft Van Aert en Van der Poel stevig het nakijken

Thibau Nys (21) pakte in de Ronde van Romandië zijn eerste zege in de WorldTour. Hij doet zo onder meer beter dan Wout van Aert en Mathieu van der Poel.

Vorig jaar had Thibau Nys al twee keer gewonnen op de weg. Hij won de tweede rit in de Ronde van Noorwegen (2.Pro) en de Grosser Preis des Kantons Aargau (1.1) in Zwitserland. Nu sloeg hij opnieuw toe in Zwitserland.

In de tweede rit in de Ronde van Romandië won Thibau Nys voor het eerst in de WorldTour. Voor veel renners een belangrijke mijlpaal in hun carrière. In oktober vorig jaar won hij ook al een eerste keer in de Wereldbeker veldrijden.

Nys doet beter dan Van Aert en Van der Poel

Daarmee doet Nys jr. op zijn 21ste een pak beter dan heel wat andere crossers. Zo was Tom Pidcock 22 jaar toen hij die combinatie realiseerde. Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Lars Boom waren al 24 jaar.

Het zegt natuurlijk niets over de carrière die Thibau Nys op de weg zal uitbouwen, maar het biedt wel bijzonder veel perspectief voor de toekomst. Zeker omdat hij van Lidl-Trek de tijd en de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen.

Na de Ronde van Romandië staat Nys ook aan de start in Eschborn-Frankfurt (1 mei), de Ronde van Hongarije (8 tot 12 mei), de Ronde van Noorwegen (23 tot 26 mei), de Grosser Preis des Kantons Aargau (7 juni) en de Ronde van Zwitserland (9 tot 16 juni).