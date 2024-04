Minstens 2,5 miljoen euro per jaar voor Jasper Philipsen? Michel Wuyts spreekt klare taal

Jasper Philipsen is nog steeds aan het onderhandelen over een nieuw contract. Er liggen nog enkele opties op tafel en centen zouden daarbij niet doorslaggevend zijn.

Jasper Philipsen is nog in onderhandeling met Alpecin-Deceuninck, BORA-hansgrohe en UAE Team Emirates, zo liet zijn manager Alex Carera de voorbije weken uitgebreid horen in de nationale en internationale pers.

De voorstellen zouden financieel niet veel van elkaar verschillen. Volgens Michel Wuyts, zo vertelt hij in de podcast Wuyts & Vlaeminck, zou onze landgenoot 2,5 miljoen euro per jaar vragen voor zijn nieuwe contract.

“2,5 miljoen euro is gezien zijn rendement in de Tour de France en de groene trui en het feit dat hij een zekerheid is in klassiekers die hem liggen, niet eens overdreven. Hij is een garantie op winst. Hoeveel renners zijn in dit peloton een garantie op winst? Dat zijn er niet veel”, klinkt het bij de wielercommentator.

Contractverlenging van Mathieu van der Poel

Voor Alpecin-Deceuninck zijn dit belangrijke onderhandelingen, maar de belangrijkste slag hebben ze dit voorjaar al eerder geslagen.

“Weet je wat de grootste overwinning is van Alpecin-Deceuninck dit voorjaar? Het verlengen van het contract van Mathieu van der Poel. Daar draait alles rond. Het is een zegen als je iemand hebt als hij. Dan kun je op vijftig kilometer van de meet zeggen: los het maar op, jongen. Hier is ons werk gedaan.”